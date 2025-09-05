Медведев опубликовал видео с английскими субтитрами, раскритиковав гарантии для Украины

Медведев выложил ролик с английскими субтитрами с критикой гарантий для Украины

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко раскритиковал предложения западных стран по гарантиям безопасности для Украины. Соответствующее видео с английскими субтитрами он опубликовал в своей социальной сети X.

«Вчерашние предложения от так называемой «коалиции желающих» в Париже — это чушь собачья», — заявил Медведев, комментируя инициативы, обсуждавшиеся на встрече с участием премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих», на которой Макрон рассказал о намерении 26 стран предоставить Украине гарантии безопасности после окончания военного конфликта, но отказался перечислить эти страны. Он уточнил, что они будут включать присутствие международных сил на суше, на море и в воздухе. Отправлять свои войска на Украину отказались Польша, Италия, Хорватия и Болгария.

Встреча участников «коалиции желающих» прошла в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее Медведев раскрыл, зачем Европа придумала «российскую угрозу».