На Майдане Независимости стартовала акция протеста

В Киеве жители протестуют против ужесточения наказания за неподчинение приказам
Андрей Стенин/РИА «Новости»

В центре Киева на Майдане Независимости стартовала акция протеста, направленная против законопроекта, ужесточающего ответственность военнослужащих ВСУ за неисполнение приказов и самовольное оставление части. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По мнению организаторов, предложенные изменения в законодательстве фактически уничтожат действующую систему, позволяющую переводить военных, самовольно покинувших часть, в другие подразделения после возвращения. Бойцы будут вновь оказываться в тех же условиях, которые и спровоцировали их уход.

Помимо этого, протестующие выражают обеспокоенность тем, что законопроект предусматривает ограничение полномочий судебных органов по смягчению приговоров за неповиновение. Это, по их словам, неприемлемо в условиях военного конфликта.

Участники акции также требуют от властей принятия закона о военном омбудсмене.

В августе в профильный комитет Верховной рады Украины был передан законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за неповиновение приказу командира вплоть до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее в Киеве прошла акция против издевательств над военными.

Новости Украины
