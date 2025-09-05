Стали известны детали задержания актрисы Тарасовой

Актриса Аглая Тарасова была задержана 28 августа, уголовное дело о контрабанде наркотических средств возбудили после экспертизы изъятого у нее вещества. Об этом сообщает ТАСС.

«Тарасова была задержана 28 августа при прохождении таможенного досмотра, а 3 сентября было возбуждено уголовное дело. Все это время Тарасова была под обязательством о явке», — говорится в сообщении.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, при попытке незаконно провезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты. Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах, транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса.

В отношении артистки было возбуждено уголовное дело по статье 229.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей.

Аглая Тарасова известна своими ролями в таких кинолентах, как «Лед» (2017), «Марафон желаний» (2020), «Холоп 2» (2023) и «Воздух» (2023). Кроме того, она принимала участие в съемках сериалов «Интерны» (2010-2016) и «Беспринципные» (2020).

Ранее появилось первое видео с Аглаей Тарасовой в суде.