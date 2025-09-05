На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российской актрисе предъявили обвинение в контрабанде наркотиков

ТАСС: следствие предъявило актрисе Тарасовой обвинение в контрабанде наркотиков
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

На заседании Домодедовского городского суда следствие предъявило актрисе Аглае Тарасовой обвинение в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Тарасовой Дарье-Аглае предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу... наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров)», — сказала следователь в суде.

Актрисе грозит до семи лет тюрьмы и штраф в размере 1 млн рублей.

Сегодня суд отклонил ходатайство адвоката Тарасовой о закрытии судебного заседания. Актриса заявила судье о намерении раскрыть «важные личные обстоятельства», а ее защитник упомянул о желании приобщить к делу «диагноз одного из близких людей подзащитной». Согласно информации издания «СтарХит», на суде Тарасова сообщила, что у нее на иждивении находятся 84-летняя бабушка и 85-летний дедушка — именно для них она провезла наркотик через границу. Однако суд не удовлетворил просьбу об обеспечении конфиденциальности процесса.

28 августа Тарасову задержали в аэропорту Домодедово при попытке перевезти в Россию наркотическое средство внутри электронного устройства для курения. Она возвращалась в Москву из Израиля, а до этого была на отдыхе на Мальдивах. У знаменитости обнаружили при задержании 0,4 грамма масла каннабиса.

Ранее сообщалось, что Аглая Тарасова лишилась роли в «Холопе-3» из-за задержания с наркотиками.

