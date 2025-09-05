На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стартовал второй сезон проекта о переселенцах из Украины

Проект «Новые украинские русские» расскажает истории переселенцев из Украины
Татьяна Поп/VK

В сети стартовал второй сезон документального проекта «Новые украинские русские», рассказывающего о судьбах украинцев, которые переехали в Россию после 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Автором и ведущей проекта стала общественный деятель, журналист и блогер Татьяна Поп, которая сама прошла через опыт вынужденного переселения из Украины.

Проект знакомит зрителей с историями украинцев, нашедших в России новые возможности для работы и жизни. Первый сезон, состоявший из шести серий, собрал более 8 млн просмотров.

«В мире, где обстоятельства порой сильнее нас, важно видеть примеры людей, которые не сломались, а нашли в себе силы начать все заново. Этим наш проект оказался близок для огромного количества людей: он вселяет надежду, показывает, что даже после самых тяжелых испытаний можно обрести счастье и успех. Ты не останешься один-на-один с бедой, когда братский русский народ протягивает тебе руку. Это подтвердят 8 новых вдохновляющих историй второго сезона», — рассказала Поп.

Первый эпизод нового сезона рассказывает о Сергее Федоренко из села Татаново Тамбовской области. Главный герой родился в городе Вахрушево Луганской области, где прожил до 30 лет, пока его дом не оказался в зоне проведения «Антитеррористической операции».

«Я выбрал Россию, потому что мне было чуждо то, к чему стремилась Украина. Уже после Майдана стало ясно, к чему все идет. Да еще до Майдана звучали призывы обтянуть Донбасс колючей проволокой и пустить туда атомную бомбу. Чего можно было ждать после этого?», — поделились Сергей и его мама Вера Федоренко.

В 2014 году семья покинула Украину через Крым и поселилась в Челябинской области. В 2017 году они переехали в Тамбовскую область, где занялись сельским хозяйством.

«В следующем году планируем увеличить площадь клубничной плантации с полгектара до двух гектаров, а количество теплиц — с одной до четырех. В России очень хорошая государственная поддержка. Мы получили ипотеку и материнский капитал», — поделился планами и мыслями Сергей.

