В Волгоградской области стартовал первый заезд финала игр «Зарница 2.0»

В Волгоградской области прошла церемония открытия первого заезда финала Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», сообщает пресс-служба «Движения Первых».

В финале примут участие 24 отряда в средней возрастной категории и 24 отряда в специальной категории из 36 регионов России.

В рамках военно-патриотической игры ребята в течение 7 дней будут соревноваться в разных дисциплинах, среди которых тактическая медицина, огневая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, выживание в экстремальных условиях и других.

Ребята специальной категории примут участие в тех же категориях, что и средняя возрастная категория, но также у них будет комбинированный марш и большая военно-тактическая игра.

«Я убежден, что для участников мероприятие станет незабываемым опытом, который позволит раскрыть таланты и найти новых друзей», — отметил Герой России, участник президентской программы «Время героев», заместитель председателя правления «Движения Первых», начальник главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» Владислав Головин.

Также в проведении финала примут участие ветераны боевых действий и участники СВО. Они передадут ребятам необходимые знания и умения.

«Игра «Зарница 2.0» — это более 480 участников. Все они уже прошли серьезный путь: окружные этапы и сборы, множество испытаний — и доказали, что достойны быть здесь, в финале. Пусть этот финал станет для каждого из вас не только соревнованием, но и важным жизненным этапом», — отметила советник председателя правления «Движения Первых» Дарья Козырева.

Напомним, «Зарница 2.0» представляет собой современный проект в области патриотического воспитания, который позволяет молодежи познакомиться с основами военного дела и освоить современные цифровые технологии.