В Сбере заявили о скором вовлечении топ-менеджеров в работу с ИИ

Топ-менеджеры должны обучаться работе с ИИ, потому что либо человек освоит эти навыки, либо его место займет другой специалист с базовыми навыками, заявил в интервью «Коммерсанту» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что в ближайшее время топ-менеджерам предстоит пройти переобучение.

«Сегодня более 100 компаний на территории Дальнего Востока при участии Сбера проходят цифровую трансформацию. Мы помогаем клиентам внедрить цифровые технологии для повышения эффективности, скорости, конкурентоспособности», — сказал он.

Ведяхин добавил, что это компании, занимающиеся металлургией, переработкой рыбы, а также связанные с логистикой и морскими перевозками.

«Погрузить контейнеры на корабль с помощью кранов и организовать максимально оптимальное распределение контейнеров в порту — задача очень сложная с точки зрения логистики. Естественно, отдельный крановщик или менеджер среднего звена решить ее не может», — рассказал Ведяхин.

Первый зампред правления Сбера отметил, что в таких случаях на помощь приходит ИИ, увеличивая эффективность работы порта на 10-15%.

Кроме того, Ведяхин рассказал о совместном проекте с «DNS Девелопмент».

«Мы с ними вместе сделали модель, которая оценивает, насколько ликвидна конкретная квартира. Это позволяет устанавливать индивидуальные цены, в том числе на наиболее ликвидные квартиры», — заключил Ведяхин.