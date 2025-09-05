В Курской области дали старт строительству складского комплекса РВБ

Торжественная церемония закладки первого камня, знаменующего начало строительства нового логистического комплекса компании РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) прошла в районе Нижнемедведицкого сельсовета Курской области, сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что в строительство складского комплекса площадью 103 тыс. кв. м. инвестируют около 8 млрд рублей, а его открытие создаст 4 тыс. рабочих мест для жителей региона.

Ввести комплекс в эксплуатацию планируется до конца 2027 года.

Как отметил главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян, Курская область является крупным логистическим хабом, обеспечивая связь с центром и югом России.

«Мы последовательно расширяем наше присутствие в Курской области. Так, в июне этого года в регионе была запущена наша комплексная программа поддержки местного бизнеса «Платформа роста, а стартовавшее сегодня строительство склада РВБ внесет серьезный вклад в экономику области, открывая новые возможности для ее развития», — сказал он.

По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, комплекс РВБ усилить роль Курской области как ключевого логистического хаба на юго-западном направлении.

«Этот проект станет мощным драйвером развития не только для Курского района, но и для всей области, а также предоставит новые возможности для местных производителей», — сказал он.