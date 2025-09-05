На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Курской области дали старт строительству складского комплекса РВБ

В Курской области появится складкой комплекс РВБ площадью 103 тыс. кв. м.
true
true
true
close
Пресс-служба РВБ

Торжественная церемония закладки первого камня, знаменующего начало строительства нового логистического комплекса компании РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) прошла в районе Нижнемедведицкого сельсовета Курской области, сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что в строительство складского комплекса площадью 103 тыс. кв. м. инвестируют около 8 млрд рублей, а его открытие создаст 4 тыс. рабочих мест для жителей региона.

Ввести комплекс в эксплуатацию планируется до конца 2027 года.

Как отметил главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян, Курская область является крупным логистическим хабом, обеспечивая связь с центром и югом России.

«Мы последовательно расширяем наше присутствие в Курской области. Так, в июне этого года в регионе была запущена наша комплексная программа поддержки местного бизнеса «Платформа роста, а стартовавшее сегодня строительство склада РВБ внесет серьезный вклад в экономику области, открывая новые возможности для ее развития», — сказал он.

По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, комплекс РВБ усилить роль Курской области как ключевого логистического хаба на юго-западном направлении.

«Этот проект станет мощным драйвером развития не только для Курского района, но и для всей области, а также предоставит новые возможности для местных производителей», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами