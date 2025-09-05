На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Исследование: в России на треть вырос спрос на поэтов, пишущих стихи на заказ

В Авито выяснили, что в РФ на 32% вырос спрос на поэтов, пишущих стихи на заказ
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В России на 32% вырос спрос на поэтов, пишущих стихи на заказ. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на результаты исследования, проведенного платформой «Авито Услуги». Выяснилось, что количество предложений увеличилось в 3,6 раза по сравнению с летом прошлого года.

«Кроме того, прошедшим летом россияне часто искали музыкантов, способных не только написать аккомпанемент, но и сочинить полноценную песню. Такие запросы стали на 22% популярнее, а профессионалы предлагали свои услуги в 2,7 раза активнее», — сообщили аналитики.

В компании напомнили, что стихотворение или песня — это отличный способ произвести приятное впечатление на любимого человека в любой день.

До этого аналитики «Авито Работы» назвали самые высокооплачиваемые профессии в России.

В сфере рабочих и линейных профессий по итогам лета 2025 года первое место по востребованности заняла вакансия слесаря со средней зарплатой в 97 133 рубля в месяц. А самой высокооплачиваемой в этой категории стала вакансия фрезеровщика — на этой позиции специалистам готовы платить 159 861 рубль в месяц.

Ранее эксперты перечислили самые востребованные профессии среди пенсионеров.

