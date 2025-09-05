Рубль опережает юань в международных платежах Сбера

В Сбере назвали рубль основной валютой для международных расчетов

Рубль занимает большую долю в международных платежах Сбера по сравнению с юанем. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью «Коммерсанту».

По его словам, юани демонстрируют высокий спрос и составляют значительную часть международных расчетов. Однако рубль остается основной валютой для транзакций.

«Но рубль в наших международных платежах занимает большую часть, чем юани. В целом потребность в юанях выросла за последние годы по понятным причинам и продолжает увеличиваться», — отметил Ведяхин.

Первый зампред правления банка также уточнил, что рост спроса на корейскую вону пока не наблюдается.

«Это скорее все-таки локальная валюта, а мы активно пользуемся общепризнанными международными валютами. И рубль сейчас пользуется тоже достаточно большой популярностью для платежей», — добавил он.