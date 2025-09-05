На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рубль опережает юань в международных платежах Сбера

В Сбере назвали рубль основной валютой для международных расчетов
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Рубль занимает большую долю в международных платежах Сбера по сравнению с юанем. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью «Коммерсанту».

По его словам, юани демонстрируют высокий спрос и составляют значительную часть международных расчетов. Однако рубль остается основной валютой для транзакций.

«Но рубль в наших международных платежах занимает большую часть, чем юани. В целом потребность в юанях выросла за последние годы по понятным причинам и продолжает увеличиваться», — отметил Ведяхин.

Первый зампред правления банка также уточнил, что рост спроса на корейскую вону пока не наблюдается.

«Это скорее все-таки локальная валюта, а мы активно пользуемся общепризнанными международными валютами. И рубль сейчас пользуется тоже достаточно большой популярностью для платежей», — добавил он.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами