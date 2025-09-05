Россиянке грозит ампутация из-за обморожения после подъема на пик Хан-Тенгри

Россиянке собираются ампутировать палец из-за обморожения во время подъема на пик Хан-Тенгри. Об этом сообщает Mash.

В конце лета Виктория, стилист-парикмахер из Ставропольского края, решила покорить очередную горную вершину — пик Хан-Тенгри на границе Киргизии, Казахстана и Китая. До этого женщина уже поднималась на Эльбрус, Казбек и пик Ленина.

Виктория наняла гида Григория Кочетова и заплатила ему $3,5 тыс. Однако во время спуска Григорий проявил халатность и непрофессионализм. По словам Виктории, гид кричал на нее и унижал, а когда она сорвалась и упала в трещину, не стал помогать.

Девушка вернулась из экспедиции с обмороженными пальцами, сейчас врачи готовят один из них к ампутации. Из-за этого Виктория, которая одна воспитывает дочь, вероятно, потеряет работу.

Пострадавшая винит в произошедшем гида, у которого год назад на маршруте уже произошел несчастный случай с летальным исходом. Однако сам Кочетов заявил, что клиентка пострадала, так как не была готова к подъему. Киргизская ассоциация горных гидов проводит проверку в его отношении.

