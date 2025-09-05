На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Система маршрутизации Альфа-Банка на базе ИИ получила награду Logistic Awards

ИИ-система маршрутизации Альфа-Банка получила награду Logistics Awards
Альфа-Банк

Система маршрутизации Альфа-Банка на базе ИИ победила в номинации «Лучшая ИИ система маршрутизации» в категории «E-commerce и цифровая логистика» премии Logistics Awards, сообщает пресс-служба банка.

Система маршрутизации Альфа-Банка на базе ИИ ежедневно обрабатывает и распределяет среди сотрудников до 50 тыс. заявок в более чем 30 тыс. населенных пунктов.

В банке отметили, что система распределяет заявки за 90 секунд, принимая во внимания график работы сотрудников, их местоположение, дорожную обстановку, маршруты и специфику населенного пункта.

По словам главного операционного директора Альфа-Банка Нино Кодуа, система маршрутизации банка позволяет максимально эффективно использовать рабочее время сотрудников, позволяя им качественно обслуживать клиентов.

«ИИ-маршрутизация помогает расширять географию работы банка, становится умнее и учитывает все больше факторов, влияющих на скорость доставки», — сказала она.

Напомним, национальная премия «Логистика года» — профессиональная награда в логистической отрасли России, отмечающая наиболее успешные компании и инновационные проекты в области управления цепями поставок.

