Петербуржец угрожал возлюбленной расправой за просьбу съехать с ее квартиры

В Петербурге юноша едва не удушил бывшую девушку после расставания

В Санкт-Петербурге молодой человек едва не удушил бывшую девушку из-за одной просьбы. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года в доме на улице Карпинского после того, как пара рассталась и девушка попросила бывшего парня съехать из ее квартиры. Во время последней ссоры 20-летний петербуржец, не сумевший справиться с обидой и ревностью, поднял на возлюбленную руку.

Молодой человек схватил жертву за шею и, угрожая ей расправой, стал душить, однако в происходящее вмешалась мать девушки, и злоумышленнику пришлось покинуть квартиру.

Против юноши возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Районная прокуратура утвердила обвинительный приговор в его отношении. В ближайшее время фигурант ответит за содеянное в суде.

Ранее россиянин напал на бывшую девушку с ножом из-за выброшенных вещей.