На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец угрожал возлюбленной расправой за просьбу съехать с ее квартиры

В Петербурге юноша едва не удушил бывшую девушку после расставания
true
true
true
close
Aleksandar Nalbantjan/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге молодой человек едва не удушил бывшую девушку из-за одной просьбы. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года в доме на улице Карпинского после того, как пара рассталась и девушка попросила бывшего парня съехать из ее квартиры. Во время последней ссоры 20-летний петербуржец, не сумевший справиться с обидой и ревностью, поднял на возлюбленную руку.

Молодой человек схватил жертву за шею и, угрожая ей расправой, стал душить, однако в происходящее вмешалась мать девушки, и злоумышленнику пришлось покинуть квартиру.

Против юноши возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Районная прокуратура утвердила обвинительный приговор в его отношении. В ближайшее время фигурант ответит за содеянное в суде.

Ранее россиянин напал на бывшую девушку с ножом из-за выброшенных вещей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами