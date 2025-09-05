Инфекционист оценил вероятность массовой вспышки холеры среди туристов в Турции

В Турции довольно распространены инфекционные бактерии и вирусы из числа обычных энтеровирусов и ротавирусов. Они не являются близкими к вибрионам – возбудителям холеры. По симптомам, которые описывают пострадавшие на турецких курортах россияне, слухи о вспышке холеры – это дезинформация, заявил НСН доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров.

Специалист подчеркнул, что до сих пор не было представлено ни лабораторного подтверждения об обнаружении вибрионов. Часто их подхватывают через устриц, но россияне вряд ли их так массово потребляют, заявил он.

«Это полная ерунда и даже, может быть, дезинформация. Скорее всего, в турецких бассейнах «завелись» банальные энтеровирусы либо ротавирусы, — считает инфекционист. — Здесь всё дело в симптомах, поскольку холерные вибрионы вызывают понос и рвоту, но не повышение температуры. То, что описывают пострадавшие, выглядит как рота- или энтеровирусная инфекция».

Он также добавил, что такие вирусы в Турции были всегда, причём они достаточно быстро передаются от человека к человеку. Однако можно снизить угрозу заражения – если купаться не в бассейне, а только в море, где концентрация вирусов столь мала, что угроза массовой вспышки практически невозможна, заключил Никифоров.

Напомним, ещё в июле турецкие врачи предупредили туристов о риске заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать серьёзные заболевания, включая холеру. Уточнялось, что ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus нашли на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Эти бактерии размножаются в тёплой солёной воде, а одна из них — Vibrio cholerae — может проникать в организм через загрязненную морскую воду и вызывать холеру с тяжёлой диареей и обезвоживанием.

Эпидемиолог и зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко не исключил , что власти Турции могут скрывать реальные масштабы вспышки холеры, случаи которой массово регистрируют в республике. В данном случае речь идёт о холере, вызванной холерным вибрионом. По его словам, турецкие больницы уже переполнены, и местные жители всё чаще жалуются на симптомы заболевания. Он также отметил, что первые сообщения о холерных вибрионах появлялись ещё два месяца назад.

Также россиянка Карина рассказала «Газете.Ru», что во время отдыха в турецком пятизвёздочном отеле Selectum Noa Belek её семья подхватила инфекцию. Сначала появилась тошнота, а затем — рвота, понос и температура выше 38°C. Она отметила, что в воздухе периодически чувствовался запах хлорки — руководство отеля знало о проблеме и постоянно проводило дезинфекцию.

Ранее в РСТ прокомментировали жалобы туристов на заражение «странным вирусом» в Турции.