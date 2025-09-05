В Москве начнется строительство новой очереди в проекте «Остров»

«Донстрой» получил разрешение на строительство второй очереди двенадцатого квартала проекта «Остров», расположенного в Мневниковской пойме, сообщает пресс-служба компании. Общая площадь застройки составит более 116,1 тыс. кв. м.

Новая очередь будет состоять из шести корпусов переменной этажности от 13 до 23 этажей. В них разместятся 479 квартир, которые будут доступны в различных форматах: от двухкомнатных до элитных пентхаусов. Среди предложений — планировки с террасами, мастер-спальнями, окнами в ванных комнатах и возможностью установки камина.

«Остров 12.2» станет первым «умным» кварталом в рамках проекта. Здесь будет внедрен комплекс технологий для управления системами комфорта в квартирах и общественных пространствах с учетом предпочтений жильцов. Территория будет огорожена и обеспечена круглосуточной охраной, системой контроля доступа и видеонаблюдения. Проект будет расположен на первой линии у воды — в нескольких десятках метров до набережной.

Для жителей в лобби и коммьюнити-клубе появятся зоны для отдыха и решения повседневных задач: детский клуб, коворкинг, фитнес- и бьюти-рум, студия записи подкастов, а также комната для тинейджеров с настольными и компьютерными играми.

Кроме того, у жителей будет в прямом доступе курортная набережная с ритейлом на первой линии. Также рядом с домами построят причал речного транспорта.

В дворовых пространствах появятся водные террасы с водопадом, фонтаны, амфитеатр, прогулочный мост и смотровые площадки. Для активного отдыха запроектированы скалодром, батут, зоны для панна-футбола и паркура, а также концертная и съемочная площадки. Кровли всех корпусов превратятся в общественные зоны с креативным озеленением и видами на Москву.