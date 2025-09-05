На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве начнется строительство новой очереди в проекте «Остров»

В Москве построят новый «умный» квартал
true
true
true
close
«Донстрой»

«Донстрой» получил разрешение на строительство второй очереди двенадцатого квартала проекта «Остров», расположенного в Мневниковской пойме, сообщает пресс-служба компании. Общая площадь застройки составит более 116,1 тыс. кв. м.

Новая очередь будет состоять из шести корпусов переменной этажности от 13 до 23 этажей. В них разместятся 479 квартир, которые будут доступны в различных форматах: от двухкомнатных до элитных пентхаусов. Среди предложений — планировки с террасами, мастер-спальнями, окнами в ванных комнатах и возможностью установки камина.

«Остров 12.2» станет первым «умным» кварталом в рамках проекта. Здесь будет внедрен комплекс технологий для управления системами комфорта в квартирах и общественных пространствах с учетом предпочтений жильцов. Территория будет огорожена и обеспечена круглосуточной охраной, системой контроля доступа и видеонаблюдения. Проект будет расположен на первой линии у воды — в нескольких десятках метров до набережной.

Для жителей в лобби и коммьюнити-клубе появятся зоны для отдыха и решения повседневных задач: детский клуб, коворкинг, фитнес- и бьюти-рум, студия записи подкастов, а также комната для тинейджеров с настольными и компьютерными играми.

Кроме того, у жителей будет в прямом доступе курортная набережная с ритейлом на первой линии. Также рядом с домами построят причал речного транспорта.

В дворовых пространствах появятся водные террасы с водопадом, фонтаны, амфитеатр, прогулочный мост и смотровые площадки. Для активного отдыха запроектированы скалодром, батут, зоны для панна-футбола и паркура, а также концертная и съемочная площадки. Кровли всех корпусов превратятся в общественные зоны с креативным озеленением и видами на Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами