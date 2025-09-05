Москвичка зацепилась кольцом за забор и оторвала палец

В Москве врачи спасли женщине палец, который она оторвала, зацепившись кольцом

В Москве микрохирурги городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева спасли палец женщине, которая оторвала его из-за резкого рывка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Как уточнили врачи, пациентка зацепилась кольцом на левой руке за металлический штырь в заборе и резко начала дергать руку. Это привело к тому, что безымянный палец оторвался у сустава вместе с кольцом.

В больнице медики, осмотрев палец, приняли решение о реимплантации и направили пациентку на экстренную операцию.

«Процедура включает в себя остеосинтез — скрепление поврежденных костей, восстановление сухожилий, нервов и сосудов. Операция проходила не без сложностей: из-за травмы сосуды оказались «вырваны» из ампутата пальца. Для их восстановления использовали поверхностные вены из предплечья», — рассказал руководитель Центра микрохирургии кисти больницы Георгий Назарян.

Операция длилась около четырех часов и прошла успешно. Пациентку уже выписали домой. Ей предстоит реабилитация, чтобы вернуть пальцу подвижность.

Ранее в Петербурге 15-летней официантке оторвало часть пальца на работе.