Отказ двигателя вынудил самолет с 30 пассажирами совершить аварийную посадку на Камчатке

Mash: самолет Ан-26 с 30 пассажирами совершил аварийную посадку на Камчатке
Самолет Ан-26 с 30 пассажирами совершил аварийную посадку на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По предварительной информации, аварийная посадка произошла из-за отказа двигателя.

«Ан-26 авиакомпании «Камчатское авиапредприятие» отправился по маршруту столица полуострова — Оссора — Тиличики, но вынужден был вернуться обратно. Сел благополучно, пострадавших нет», — говорится в публикации.

Отмечается, что рейс перенесли на 7 сентября. В данный момент проводится проверка, чтобы выяснить причины инцидента.

4 сентября воздушное судно, летевшее по маршруту Хабаровск — Херпучи, совершило аварийную посадку. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

26 августа в аэропорту города Нижневартовска экстренно сел самолет компании Air China, следовавший из Лондона в Пекин. По данным Telegram-канала Baza, причиной стало отказавшее оборудование — экипаж воздушного судна прервал полет из-за проблем с одним из двигателей.

Ранее пассажирский самолет совершил посадку в Махачкале после сигнала бедствия.

