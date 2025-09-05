На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Брянской области рассказали о последствиях ночной атаки беспилотников

Богомаз: два дома получили повреждения при ночной атаке БПЛА на Брянскую область
true
true
close
РИА Новости

Два многоквартирных дома и 20 автомобилей получили повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на поселок городского типа Белая Березка в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по населенному пункту с помощью дронов типа «Баба-яга». Глава российского субъекта подчеркнул, что никто из жителей не пострадал.

«В результате подлых ударов повреждено остекление и фасады в двух многоквартирных домах, 20 автомобилей», — говорится в заявлении.

Из него следует, что сейчас на месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб. Как только они закончат свою работу, комиссия по оценке ущерба приступит к обследованию поврежденного имущества.

5 сентября министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над российской территорией перехватили 92 украинских БПЛА самолетного типа. В Брянской области сбили 15 беспилотников, в Ростовской области — 13, в Тульской области — 12, в Калужской области — 11. Еще девять дронов уничтожили в Рязанской области, восемь — в Крыму, семь в Воронежской области и по пять — в Курской и Орловской областях. В Белгородской и Липецкой областях ликвидировали по два летательных аппарата, единичные цели нейтрализовали в Смоленской области, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в Рязанской области обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия.

Атаки БПЛА на Россию
