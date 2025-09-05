На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главный тренер ПХК ЦСКА назвал причины роста посещаемости матчей КХЛ

Игорь Никитин: хоккей стали гораздо качественнее освещать
Ярослав Неелов/РИА Новости

Выравнивание класса команд КХЛ является одним из факторов, который привлекает болельщиков, заявил в интервью «Ведомостям» новый главный тренер ПХК ЦСКА Игорь Никитин.

«Плюс медийная составляющая: хоккей стали гораздо качественнее освещать. А самое основное – это то, что хоккей остается одним из главных национальных видов спорта», — сказал он.

Никитин отметил, что семья для него – основное.

«Как бы ни поменялась моя карьера, семья была на первом месте и сейчас остается на первом месте. Провожу с ней все свободное время», — сказал он.

Главный тренер добавил, что ему удается найти баланс между семьей и работой.

«В выходной ты находишься дома, но ты часа четыре в рабочем состоянии, за компьютером, на телефоне. Но, слава богу, супруга моя уже со мной очень давно. И дети выросли, они к этому относятся очень спокойно», — рассказал он.

Говоря о легенде ЦСКА Сергее Федорове, Никитин отметил, что работа с ним продолжится.

«После моего назначения мы переговорили с Сергеем Викторовичем, и он согласился. У нас уже был опыт совместной работы, хорошие отношения сохранились. Я ему очень благодарен, потому что вбрасывания – не такая заметная, но важная часть игры, фундаментальная», — сказал он.

Также Никитин рассказал, что отдых в деревне заряжает его.

«Пара дней в деревне – это то самое, что заряжает и освежает. В любой выходной я стараюсь туда с семьей уехать», — рассказал Никитин.

