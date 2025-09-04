Женщина нашла останки пропавшего супруга в выгребной яме

Женщина нашла останки пропавшего три года назад мужа в выгребной яме

В Таиланде 60-летняя женщина сделала шокирующую находку в выгребной яме возле своего дома – человеческие останки, которые, как она предполагает, принадлежат ее пропавшему 65-летнему мужу. Об этом сообщает The Thaiger (TT).

Как рассказала Тави Паекратоке, ее муж Соенг исчез 15 ноября 2022 года, после чего она обратилась в правоохранительные органы. Однако поиски были прекращены после того, как Соенга якобы увидели на рынке в компании другой женщины. Тави предположила, что муж предпочел ей другую даму и ушел из семьи.

Недавно, занимаясь стрижкой травы возле дома, женщина обратила внимание на заброшенный септик, который оказался заполнен грязью. Решив очистить выгребную яму, Тави обнаружила внутри человеческий скелет. На погибшем была рубашка, как у ее мужа, поэтому Тави Паекратоке предположила, что это его останки. По ее версии, Соенг, находясь в нетрезвом состоянии, мог случайно упасть в септик и погибнуть.

Отмечается, что ранее члены семьи чувствовали странный запах, исходящий из ямы, но они не придавали этому значения, полагая, что это связано с использованием органических удобрений.

Точные причины смерти и окончательная идентификация личности погибшего будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы.

