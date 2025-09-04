На ВЭФ рассказали о вариативности сценариев развития AI-технологий

Технологии искусственного интеллекта находятся на начальной стадии развития. Об этом на сессии «ИИ и креативная конкуренция: как защищать авторов и поощрять генеративные коллаборации» Восточного экономического форума заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

На мероприятии эксперты обсудили текущее состояние и будущее технологий искусственного интеллекта.

По словам Шейкина, существует множество версий и прогнозов о том, как будут развиваться технологии ИИ в ближайшие годы. При этом прогнозы варьируются как от негативных, так и до крайне позитивных.

«Я все-таки придерживаюсь позитивных, очень рассчитываю на то, что технологии ИИ будут развиваться активно и основная их масса будет использоваться на благо человека», — добавил он.

Старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин рассказал о внедрении нейросетей GigaChat и Kandinsky в работу компании.

«Когда мы говорим про применение наших нейросетей в маркетинге, то мы очень много роликов рекламы генерим вместе с искусственным интеллектом, но финальный монтаж и выбор нужного кадра остается за человеком», — сказал он.