На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На ВЭФ рассказали о вариативности сценариев развития AI-технологий

В Сбере отметили роль ИИ в процессах медиабизнеса
true
true
true
close
Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

Технологии искусственного интеллекта находятся на начальной стадии развития. Об этом на сессии «ИИ и креативная конкуренция: как защищать авторов и поощрять генеративные коллаборации» Восточного экономического форума заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

На мероприятии эксперты обсудили текущее состояние и будущее технологий искусственного интеллекта.

По словам Шейкина, существует множество версий и прогнозов о том, как будут развиваться технологии ИИ в ближайшие годы. При этом прогнозы варьируются как от негативных, так и до крайне позитивных.

«Я все-таки придерживаюсь позитивных, очень рассчитываю на то, что технологии ИИ будут развиваться активно и основная их масса будет использоваться на благо человека», — добавил он.

Старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин рассказал о внедрении нейросетей GigaChat и Kandinsky в работу компании.

«Когда мы говорим про применение наших нейросетей в маркетинге, то мы очень много роликов рекламы генерим вместе с искусственным интеллектом, но финальный монтаж и выбор нужного кадра остается за человеком», — сказал он.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами