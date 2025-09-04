Суд оштрафовал пенсионерку за критику ВС РФ в соцсетях

В Забайкальском крае суд оштрафовал 72-летнюю женщину за комментарии о СВО

Жительница Забайкальского края оставила в соцсетях комментарии о СВО на Украине, но поплатилась и была оштрафована. Об этом сообщили в пресс-службе Читинского районного суда.

Из материалов дела следует, что 72-летняя пенсионерка оставляла в соцсетях комментарии, в которых критиковала действия ВС России в ходе СВО. Утверждается также, что она унижала честь и достоинство русского народа.

Суд назначил ей наказание в 30 тысяч рублей.

До этого Военный суд в Чите приговорил местную жительницу к пяти годам колонии общего режима за оправдание терроризма и призывы к посягательству на жизнь президента РФ Владимира Путина. В суде сообщили, что фигурантка публиковала в Telegram сообщения, содержание которых оправдывало террористическую деятельность украинских спецслужб, в том числе теракт на Крымском мосту.

Похожий случай произошел в Алтайском крае. Местного жителя приговорили к 9,5 года колонии за комментарии в интернете. В суде пояснили, что он оправдывал терроризм и оскорблял сотрудников полиции.

Ранее россиянку отдали под суд за сравнение новой школьной формы с обмундированием Гитлера.