В Подмосковье проверили школьные автобусы

Техническую исправность 465 школьных автобусов проверили в Подмосковье
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Управление регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья и областная Госавтоинспекция проверили исправность 465 школьных автобусов в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, проверку прошли автобусы из 31 муниципального образования.

«По итогам проверки все 465 автобусов готовы к перевозке детей», — сказал он.

Сабитулин добавил, что больше всего автобусов проверили в Подольске, Воскресенске, Волоколамском округе, Шатуре и Ступине.

Специалисты проверяли не только наличие тахографов и исправность тормозной системы, но внешние световые приборы, исправность рулевого управления и износ протектора шин.

В ведомстве отметили, что школьные автобусы должны быть оснащены системой спутниковой навигации «Глонасс», на сиденьях должны быть смонтированы ремни безопасности, а проход в салоне оборудован поручнями.

Также в салоне автобусов должны быть установлены сигнальные кнопки «Просьба об остановке», а место водителя оборудовано устройством звукового приема и световыми сигналами о необходимости остановки.

