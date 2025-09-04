На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье выберут лучшего лесника

В Московской области пройдет конкурс «Лесник года»
Комитет лесного хозяйства Московской области

В Московской области, на территории Виноградовского лесничества, 5 сентября пройдет смотр-конкурс «Лесник года», сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

В ведомстве отметили, что участникам необходимо будет выполнить теоретические и практические задания на знания охраны и восстановлении леса, а также противопожарной безопасности.

Также участники продемонстрируют навыки создания деляночных столбов, разведения костра и тушения условного пожара.

По словам председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексея Ларькина, конкурс проводится ежегодно с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В настоящее время в Виноградовском филиале завершаются последние приготовления и создаются специальные площадки для соревнований, чтобы обеспечить комфортные условия для участников и гостей мероприятия.

