На пляж Уэльса выбросило гигантское существо, удивившее местных жителей, пишет Metro.

На побережье Уэльса было найдено тело огромного морского животного. Находка вызвала волну обсуждений среди местных жителей и пользователей социальных сетей. Первые предположения варьировались от акулы до мифического «валлийского дракона», но эксперты установили: это редкий для этих мест финвал — второй по величине кит после синего.

По данным СМИ, длина туши составила более 21 метра, а вес — около 50 тонн. Нижняя челюсть животного достигала пяти метров.

«Это выдающееся событие: увидеть финвала на побережье Уэльса приходится чрезвычайно редко», — отметил Мэтью Уэстфилд, координатор по мониторингу морской среды.

Финвалы обычно встречаются у берегов Корнуолла, Ирландии и Шотландии, а заход в Ирландское море — большая редкость. Поэтому находка вызвала интерес у ученых: туша будет направлена в Лондонский зоопарк для анализа ДНК, исследования загрязнителей, включая микропластик, а также для международных генетических проектов.

Однако тело кита оказалось сильно разложившимся — на нем заметны следы поедания другими морскими хищниками, в том числе акулами.

