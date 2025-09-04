На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На пляж Уэльса выбросило гигантское существо, удивившее местных

Metro: в Уэльсе на пляже нашли скелет финвала
true
true
true
close
Clayton Boswell

На пляж Уэльса выбросило гигантское существо, удивившее местных жителей, пишет Metro.

На побережье Уэльса было найдено тело огромного морского животного. Находка вызвала волну обсуждений среди местных жителей и пользователей социальных сетей. Первые предположения варьировались от акулы до мифического «валлийского дракона», но эксперты установили: это редкий для этих мест финвал — второй по величине кит после синего.

По данным СМИ, длина туши составила более 21 метра, а вес — около 50 тонн. Нижняя челюсть животного достигала пяти метров.

«Это выдающееся событие: увидеть финвала на побережье Уэльса приходится чрезвычайно редко», — отметил Мэтью Уэстфилд, координатор по мониторингу морской среды.

Финвалы обычно встречаются у берегов Корнуолла, Ирландии и Шотландии, а заход в Ирландское море — большая редкость. Поэтому находка вызвала интерес у ученых: туша будет направлена в Лондонский зоопарк для анализа ДНК, исследования загрязнителей, включая микропластик, а также для международных генетических проектов.

Однако тело кита оказалось сильно разложившимся — на нем заметны следы поедания другими морскими хищниками, в том числе акулами.

Ранее найденный в Аргентине череп поставил ученых в тупик.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами