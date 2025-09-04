На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Колумбии наркоторговцы едва заживо не сожгли военных

Leon Rafael/Shutterstock/FOTODOM

Наркоторговцы пытались сжечь заживо двух колумбийских военных во время операции по ликвидации лаборатории, производившей кокаин. Об этом сообщил министр обороны Колумбии Педро Санчес в соцсети X, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в муниципалитете Вильягарсон, недалеко от границы с Эквадором. По словам Санчеса, преступники облили их бензином и подожгли, чтобы помешать проведению операции.

Глава ведомства подчеркнул, что за информацию о виновниках происшествия объявлено вознаграждение, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

3 сентября 2025 года в Колумбии арестовали наркоторговца Робинсона Зулуага Арройо по прозвищу Эль Локо. Он обвиняется в торговле наркотиками и незаконной эксплуатации природных ресурсов. Также следствие предполагает, что он скармливал людей крокодилу.

По данным Всемирного доклада о наркотиках за 2025 год, опубликованного Управлением ООН по наркотикам и преступности, Австралия и Новая Зеландия названы крупнейшими потребителями кокаина в мире. По состоянию на 2023 год наркотик попробовали около 3% жителей этих стран в возрасте от 15 до 64 лет — почти вдвое больше, чем в Северной и Южной Америке, и втрое больше, чем в Европе.

Ранее сибиряк организовал нарколабораторию на деньги украинских кураторов.

