В России подвели итоги заявочной кампании юбилейной премии общества «Знание»

Более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 40 зарубежных стран поступило на юбилейный пятый сезон премии Российского общества «Знание». Об этом сообщил на полях Восточного экономического форума глава организации Максим Древаль.

Сообщается, что в топ-10 лидеров по количеству заявок вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Подмосковье, Самарская, Ростовская, Свердловская области, а также республики Дагестан, Татарстан и Башкортостан. Также первыми в своих федеральных округах стали Приморский край (ДВФО) и Новосибирская область (СФО).

Уточняется, что в число участников вошли 11 848 просветителей, 6 245 проектов и 637 компаний. От граждан 15 государств заявки поступили впервые: это Абхазия, Австралия, Армения, Венгрия, Вьетнам, Кипр, Латвия, Малайзия, Панама, Перу, Того, Украина, Хорватия, Чехия и Южная Осетия.

«Мы получили рекордное количество заявок от российских компаний: их число удвоилось по сравнению с прошлым годом. Это доказывает, что все больше организаций в нашей стране занимаются просвещением», — отметил Древаль.

По его словам, также расширился возрастной диапазон участников проекта: впервые в одном сезоне соревнуются просветители от 12 до 88 лет.

Сообщается, что самыми популярными номинациями у россиян стали: «За просветительскую деятельность в образовательной организации», «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества» и «За вклад в просвещение в сфере «Обучение и Наставничество».

До ноября Экспертный совет отберет шорт-лист награды в 15 номинациях. Лауреатов объявят на торжественной церемонии награждения в 2026 году.

Также в пятом сезоне впервые пройдут региональные церемонии награждения «Знание.Премия»: в каждом субъекте РФ определят лучшего просветителя и лучший просветительский проект года. Стратегическим информационным партнером премии выступает Rambler&Co, «Лента.ру» и «Газета.Ru» — информационные партнеры.