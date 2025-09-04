На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минздрав России опроверг информацию об изменениях в порядке выдачи больничных

Минздрав России: изменения в порядок выдачи больничных с 1 сентября не вносились
Shutterstock

Информация об изменениях, внесенных в порядок формирования и выдачи больничных с 1 сентября, не соответствует действительности, но инициатива может находиться на этапе обсуждения. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Информация об изменении порядка формирования листков нетрудоспособности с 1 сентября, появившаяся в ряде СМИ, не соответствует действительности», — сказал он.

По словам Кузнецова, сотрудники медицинских учреждений по-прежнему руководствуются требованиями в соответствии с приказом Минздрава РФ от 23 ноября 2021 г. № 1089н (Об утверждении условий и порядка формирования листков нетрудоспособности и выдачи листков нетрудоспособности).

24 июля ТАСС писал о том, что Минздрав РФ предложил обязать медицинский персонал передавать документы врачебной комиссии, если лист нетрудоспособности пациенту оформлялся более четырех раз в течение шести месяцев. В публикации говорилось, что данный способ позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста.

Ранее россиянам объяснили, на какие случаи не распространится правило трехдневного больничного.

