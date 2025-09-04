На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с мессенджерами

МВД РФ: аферисты просят россиян установить мессенджеры с хорошим качеством связи
true
true
true
close
Tatiana Diuvbanova/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали просить россиян установить на телефон любой мессенджер с хорошим качеством связи, чтобы их было лучше слышно. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства внутренних дел (МВД) РФ, пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что при плохом качестве связи применяемые операторами колл-центров психологические уловки просто не срабатывают. По этой причине аферисты включили еще один этап в свои преступные схемы. Злоумышленники под предлогом безопасности или оперативности убеждают россиян в необходимости установить мессенджер с хорошим качеством связи.

«Запомните главное: у официальных лиц, представителей компаний и сотрудников правоохранительных органов нет никакой необходимости переносить общение в мессенджеры», — подчеркнули в МВД.

1 сентября журналисты ТАСС со ссылкой на данные министерства внутренних дел РФ сообщили, что мошенники стали более активно использовать мессенджеры для реализации своих преступных схем. Применение средств мгновенного обмена сообщениями при совершении преступлений в сфере информационных технологий возросло на 35%. Всего таких преступлений было зафиксировано более 162 тыс., рассказали в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с кражей аккаунтов в Telegram и Google.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами