Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с мессенджерами

Мошенники начали просить россиян установить на телефон любой мессенджер с хорошим качеством связи, чтобы их было лучше слышно. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства внутренних дел (МВД) РФ, пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что при плохом качестве связи применяемые операторами колл-центров психологические уловки просто не срабатывают. По этой причине аферисты включили еще один этап в свои преступные схемы. Злоумышленники под предлогом безопасности или оперативности убеждают россиян в необходимости установить мессенджер с хорошим качеством связи.

«Запомните главное: у официальных лиц, представителей компаний и сотрудников правоохранительных органов нет никакой необходимости переносить общение в мессенджеры», — подчеркнули в МВД.

1 сентября журналисты ТАСС со ссылкой на данные министерства внутренних дел РФ сообщили, что мошенники стали более активно использовать мессенджеры для реализации своих преступных схем. Применение средств мгновенного обмена сообщениями при совершении преступлений в сфере информационных технологий возросло на 35%. Всего таких преступлений было зафиксировано более 162 тыс., рассказали в ведомстве.

