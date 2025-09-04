На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

До окончания регистрации на конкурс «Это у нас семейное» осталось 10 дней

Более 100 тысяч человек примут участие в конкурсе «Это у нас семейное»
true
true
true
close
«Россия — страна возможностей»

Организаторы конкурса «Это у нас семейное» напомнили, что до окончания регистрации на участие осталось 10 дней, сообщает пресс-служба платформы «Россия – страна возможностей».

Конкурсанты должны подать свои заявки до 23:59 14 сентября, отметила заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

«Я поистине завидую тем, кому путь в конкурсе только предстоит – вас ожидает увлекательное, познавательное и классное приключение всей семьей. Мы мечтаем, чтобы каждая семья России поучаствовала в нашем проекте, ведь для наших конкурсантов нет границ», — сказала она.

Организаторы конкурса отметили, что всего на конкурс зарегистрировались более 100 тыс. человек со всей России. Также они добавили, что 61% участников конкурса – женщины.

«Наши участники – а среди них есть и многодетные семьи, и семьи, которые воспитывают приемных детей, и трудовые династии педагогов, шахтеров, атомщиков, инженеров, волонтеров – создали новый тренд, сделали модными и большие семьи, и профессиональную династийность», — рассказала член наблюдательного совета конкурса, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Напомним, в конкурсе могут принять участие граждане России и Абхазии. Дистанционный этап конкурса продлится до 1 октября и завершится викториной на знание истории и культуры России. По итогам всего дистанционного этапа конкурса определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2026 года состоится финал второго сезона конкурса «Это у нас семейное».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами