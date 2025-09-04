До окончания регистрации на конкурс «Это у нас семейное» осталось 10 дней

Более 100 тысяч человек примут участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Организаторы конкурса «Это у нас семейное» напомнили, что до окончания регистрации на участие осталось 10 дней, сообщает пресс-служба платформы «Россия – страна возможностей».

Конкурсанты должны подать свои заявки до 23:59 14 сентября, отметила заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

«Я поистине завидую тем, кому путь в конкурсе только предстоит – вас ожидает увлекательное, познавательное и классное приключение всей семьей. Мы мечтаем, чтобы каждая семья России поучаствовала в нашем проекте, ведь для наших конкурсантов нет границ», — сказала она.

Организаторы конкурса отметили, что всего на конкурс зарегистрировались более 100 тыс. человек со всей России. Также они добавили, что 61% участников конкурса – женщины.

«Наши участники – а среди них есть и многодетные семьи, и семьи, которые воспитывают приемных детей, и трудовые династии педагогов, шахтеров, атомщиков, инженеров, волонтеров – создали новый тренд, сделали модными и большие семьи, и профессиональную династийность», — рассказала член наблюдательного совета конкурса, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Напомним, в конкурсе могут принять участие граждане России и Абхазии. Дистанционный этап конкурса продлится до 1 октября и завершится викториной на знание истории и культуры России. По итогам всего дистанционного этапа конкурса определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2026 года состоится финал второго сезона конкурса «Это у нас семейное».