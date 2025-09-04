Россиян предупредили о росте числа фальшивых сайтов госуслуг

Мошенники активно используют новые методы для кражи личных данных, создавая фальшивые сайты банков и государственных услуг. Об этом в беседе с РИАМО предупредил основатель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

По его словам, злоумышленники создают копии официальных ресурсов, чтобы похитить персональные данные, реквизиты карт и пароли. Особенно опасным этот тренд становится в периоды массовых платежных кампаний — уплаты налогов, штрафов и других государственных сборов.

Эксперт рекомендует всегда проверять адресную строку сайта и использовать исключительно официальные ресурсы финансовых организаций и госслужб.

«Еще один тревожный тренд — взлом умных устройств и систем интернета вещей (IoT). Мошенники используют уязвимости в бытовой технике, камерах, умных замках и других гаджетах для получения доступа к личной информации или даже для шантажа. Поэтому крайне важно своевременно обновлять прошивки и использовать надежные пароли», — отметил Кокунцыков.

Преподаватель кафедры «Защита информации» МГТУ им. Н.Э. Баумана Алексей Северин до этого говорил, что простые пароли для защиты персональных данных, такие как 123456 или имя родственника, мошенники способны подобрать всего за несколько секунд.

Он пояснил, что злоумышленники чаще всего применяют метод «грубой силы» — брутфорс, при котором программы перебирают сотни тысяч паролей из словарей популярных комбинаций.

Ранее в Сбере рассказали, как распознать, что близкий человек говорит с мошенниками.