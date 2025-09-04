На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о росте числа фальшивых сайтов госуслуг

Киберэксперт Кокунцыков: мошенники стали чаще подделывать сайты госуслуг
true
true
true
close
KateV28/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники активно используют новые методы для кражи личных данных, создавая фальшивые сайты банков и государственных услуг. Об этом в беседе с РИАМО предупредил основатель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

По его словам, злоумышленники создают копии официальных ресурсов, чтобы похитить персональные данные, реквизиты карт и пароли. Особенно опасным этот тренд становится в периоды массовых платежных кампаний — уплаты налогов, штрафов и других государственных сборов.

Эксперт рекомендует всегда проверять адресную строку сайта и использовать исключительно официальные ресурсы финансовых организаций и госслужб.

«Еще один тревожный тренд — взлом умных устройств и систем интернета вещей (IoT). Мошенники используют уязвимости в бытовой технике, камерах, умных замках и других гаджетах для получения доступа к личной информации или даже для шантажа. Поэтому крайне важно своевременно обновлять прошивки и использовать надежные пароли», — отметил Кокунцыков.

Преподаватель кафедры «Защита информации» МГТУ им. Н.Э. Баумана Алексей Северин до этого говорил, что простые пароли для защиты персональных данных, такие как 123456 или имя родственника, мошенники способны подобрать всего за несколько секунд.

Он пояснил, что злоумышленники чаще всего применяют метод «грубой силы» — брутфорс, при котором программы перебирают сотни тысяч паролей из словарей популярных комбинаций.

Ранее в Сбере рассказали, как распознать, что близкий человек говорит с мошенниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами