В Тульской области директор школы «инвестировала» в мошенников 4 млн рублей

Жительница Тульской области лишилась всех накоплений, пытаясь получить быстрый доход от инвестиций. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с потерпевшей в одном из мессенджеров и предложили гарантированный дополнительный заработок. Аферисты предложили 46-летнему директору школы заняться инвестированием.

Поверив лжеброкерам, женщина перевела на указанные злоумышленниками счета 4 млн рублей, но обещанный доход так и не получила.

До этого петербуржец поверил лжегубернатору и отдал аферистам 20 млн рублей. Представившись главой города, неизвестные рассказали пострадавшему о крупном хищении из городского бюджета. Пенсионеру предложили помочь в поимке преступников. В результате он несколько раз встречался с курьерами злоумышленников, чтобы передать им свои деньги

Ранее в Магнитогорске пенсионерка отдала курьеру мошенников 5 млн рублей.