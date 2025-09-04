Москвичей пригласили на нейроигры в «Космосе»

До 14 сентября москвичи и гости столицы могут посетить научные мастер-классы, уникальные лекции и поиграть в шесть нейроигр в павильоне «Космос» в парке 50-летия Октября. Пространство создано в рамках масштабного форума «Территория будущего. Москва 2030» по программе мэра «Мой район» и объединило новейшие достижения отечественной и мировой космической техники, робототехники, науки и инженерии, рассказали в пресс-службе столичной мэрии.

Cообщается, что внутреннее пространство павильона «Космос» стилизовано под антураж исследовательской базы. На больших экранах-иллюминаторах в основном зале демонстрируются динамические проекции астероидов, галактик и космических объектов. Также на площадке установлена 6-метровая парящая ракета, символизирующая стремление человечества к освоению космоса и динамику научно-технического прогресса.

В павильоне представлены десятки экпонатов — от детализированных моделей космических кораблей и аппаратов до исторических чертежей ракет и скафандров, призванных показать путь от идей Циолковского к современным российским аэрокосмическим технологиям.

Особое внимание уделено демонстрации многофункциональных роботов. Посетители могут увидеть робота-космонавта, антропоморфных роботов и взять на себя управление роботизированной собакой.

В рамках экскурсионной программы гости знакомятся с техникой приема спутниковых данных, снимками Земли из космоса и узнают про экологический мониторинг.

Также на площадке организовано проведение нейроигр с использованием систем биообратной связи, считывающих мозговую активность с помощью специальных нейрообручей. В ходе сессий продолжительностью от 25 до 30 минут участники могут выполнить тренировку различных когнитивных функций.

Кроме того, в локации создана искусственная река, на которой можно заняться сапбордингом — современным видом водного спорта.

Отмечается, что павильон «Космос» демонстрирует: уровень технического развития Москвы уже сегодня близок к прогнозам футурологов — автономные комплексы, интеграция цифровых технологий, робототехника и доступность инноваций для каждого стали неотъемлемой частью жизни москвичей.