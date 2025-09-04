На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские водители рассказали о своих привычках во время ожидания на светофорах

true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Большинство российских водителей (64%) спокойно ждут и смотрят по сторонам во время ожидания зеленого сигнала светофора, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и 2ГИС.

По данным опроса, 28% занимаются своими делами, 5% ищут способ объехать затор, а 3% заявили о чувстве раздражения при долгом ожидании.

Также 94% респондентов заявили, что они едут только на нужный сигнал светофора, 5% ориентируются на поток машин, 1% едут только тогда, когда сзади начинают сигналить.

Говоря о сложностях, 46% опрошенных заявили о проблемах с плохой видимостью сигналов светофора в городе. Также 41% рассказали, что сигналы видны хорошо, а 13% затруднились ответить.

Опрос показал, что, когда зеленый сигнал светофора начинает мигать, то 46% водителей тормозят и останавливаются, 40% ускоряются, а 14% продолжают движение с прежней скоростью.

«Мы запустили таймеры сигналов светофоров первыми в России и Европе еще в апреле – начали с шести перекрестков, сейчас же охватили большую часть Москвы, а в ближайшее время функция будет доступна по всей столице», — рассказал руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Максим Березкин.

Он отметил, что таймеры сигналов светофоров планируется запустить и в других городах России.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co летом 2025 года. Всего в нем приняли участие 68 тыс. интернет-пользователей.

