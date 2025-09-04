Школьник из Севастополя отправил мошенникам украшения матери на 3,5 млн рублей

Девятиклассник из Севастополя по указанию мошенников, выдававших себя за следователя ФСБ, отправил в Москву ювелирные украшения своей матери общей стоимостью 3,5 мл рублей, ценности удалось вернуть. Об этом сообщает УМВД региона.

Несовершеннолетний получил в мессенджере ссылку на проведение тестирования якобы образовательной платформы. После прохождения теста злоумышленники вступили с подростком в контакт, представившись следователем ФСБ и сообщив о взломе его аккаунта на портале «Госуслуги».

Аферисты заставили школьника описать все семейное имущество и отправить ценности для «официальной декларации». Так девятиклассник и поступил, но «следователь» потребовал немедленно выслать все украшения на декларацию с помощью службы доставки в другой город.

Мать, заметив, что сын стал замкнутым, обнаружила в его телефоне переписку с мошенниками и обратилась в правоохранительные органы. Ювелирные украшения успели остановить в Москве, и они уже направляются к владелице.

