На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Школьник из Севастополя отправил мошенникам украшения матери на 3,5 млн рублей

В Севастополе подросток отправил мошенникам украшения матери на 3,5 млн рублей
true
true
true
close
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Девятиклассник из Севастополя по указанию мошенников, выдававших себя за следователя ФСБ, отправил в Москву ювелирные украшения своей матери общей стоимостью 3,5 мл рублей, ценности удалось вернуть. Об этом сообщает УМВД региона.

Несовершеннолетний получил в мессенджере ссылку на проведение тестирования якобы образовательной платформы. После прохождения теста злоумышленники вступили с подростком в контакт, представившись следователем ФСБ и сообщив о взломе его аккаунта на портале «Госуслуги».

Аферисты заставили школьника описать все семейное имущество и отправить ценности для «официальной декларации». Так девятиклассник и поступил, но «следователь» потребовал немедленно выслать все украшения на декларацию с помощью службы доставки в другой город.

Мать, заметив, что сын стал замкнутым, обнаружила в его телефоне переписку с мошенниками и обратилась в правоохранительные органы. Ювелирные украшения успели остановить в Москве, и они уже направляются к владелице.

Ранее в Екатеринбурге поймали курьера мошенников, укравшего 5 млн рублей у магнитогорской пенсионерки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами