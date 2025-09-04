Россияне ответили, где бы они хотели жить в старости

Большинство россиян в старости хотели бы переехать в регионы с благоприятным климатом или города с развитой инфраструктурой. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 5,2 тыс. человек.

Так, 22% опрошенных заявили, что мечтают в будущем жить на юге у моря, например, в Сочи или в Крыму, 13% — в Москве. Последних привлекает комфорт, доступная инфраструктура, качественная медицина.

«В старости надо жить там, где есть бытовой комфорт и хорошая социалка. Где есть отопление, кондиционер и водопровод, а не уличный туалет в огороде, где не надо в аптеку полдня добираться, и куда может скорая приехать», — поделилась участница исследования.

7% хотели бы переехать к Балтийскому морю, поскольку считают, что климат в Калининградской области приятнее, чем в Краснодаре. Еще 5% мечтают в старости жить в Санкт-Петербурге, 4% — на Дальнем Востоке, 2% — в северных регионах России.

При этом 43%респондентов заявили, что в будущем хотят жить в родном регионе, поближе к детям и внукам. Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое». Некоторые уточнили, что живут в больших городах и на пенсии хотели бы сдать свою квартиру в аренду и переехать в небольшой домик на природе.

Данные системы Социального фонда до этого показали, что по состоянию на 1 июля 2025 года средний размер пенсии по старости в России достиг почти 25,1 тыс. рублей. В ведомстве уточнили, что средняя пенсия работающих пенсионеров составляет около 22,1 тыс. рублей в месяц, тогда как у неработающих она выше и достигает 25,8 тыс. рублей.

