Аэропорт Волгограда вернулся к работе

Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Волгограда
true
true
true
close
Кирилл Брага/РИА Новости

Ограничения на прием и выпуск самолетов в международном аэропорту Волгограда (Гумрак) сняты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что работу воздушной гавани ограничили для обеспечения безопасности полетов. Напомним, аэропорт приостанавливал работу в 1:12 по московскому времени.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет», — говорится в сообщении.

Временные ограничения на движение самолетов также вводились в аэропорту Сочи. Соответствующий пост представителя Росавиации опубликован в 1:33. В нем уточнялось, что мера была предпринята, чтобы гарантировать безопасность полетов. По прошествии часа сочинский аэропорт вернулся к работе.

Накануне Telegram-канал «ЧП Саратов» писал о том, что пассажирский лайнер, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Волгоград, приземлился в самарском аэропорту Курумоч после экстренной посадки.

В публикации говорилось, что рейс перенесли в другую воздушную гавань из-за временных ограничений в волгоградском аэропорту. Пассажиры рассказали, что более 200 человек остались без еды. Они добавили, что изначально на онлайн-табло было видно, что рейс перенесли на 18:00, однако потом он исчез из расписания вылетов.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете в условиях плана «Ковер».

