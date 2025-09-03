Полицейские помогли потушить лесной пожар в ЛНР

В городе Счастье Луганской народной республики (ЛНР) полицейские оказали помощь в тушении быстро распространяющегося лесного пожара. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД России.

Во время патрулирования города Счастье сотрудники Сводного отряда полиции заметили задымление в лесополосе через дорогу от многоквартирных домов. Выяснилось, что горят деревья. Полицейские немедленно сообщили о пожаре в дежурную часть полиции и МЧС, а затем приступили к его тушению. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на сухую траву и быстро распространялся, угрожая близлежащим зданиям.

Как передает МВД, когда на место прибыли пожарные, сотрудники полиции помогли им ликвидировать возгорание и не допустить дальнейшего распространения огня.

22 августа сотрудники экстренных служб ликвидировали масштабный пожар в Станично-Луганском районе ЛНР. В региональном управлении МЧС России заявили, что в результате пожара повреждения получили 306 строений на территории садовых участков. Всего к ликвидации возгорания привлекли более 450 человек, включая волонтеров. Специалисты задействовали 58 единиц техники.

Ранее в Севастополе перекрыли шоссе в связи с возгоранием сухой растительности.