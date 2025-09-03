В Иркутске нашли майнинг-ферму в кустах

В Иркутске неизвестные спрятали майнинг-ферму в кустах. Об этом сообщил Telegram-канал «Севт38».

По данным канала, ферма была найдена специалистами Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) и сотрудниками полиции. Установка расположилась в 20 метрах от улицы Рабочего Штаба. Всего к линии 0,4 кВ неизвестные подключили 21 устройство для добычи криптовалют, следует из материала.

По предварительным оценкам, доход от этой майнинг-фермы составлял около 250 тысяч рублей в месяц. Однако ущерб от незаконного потребления электроэнергии составил порядка 1 млн рублей.

В конце июня в Петербурге полицейские обнаружили подпольную майнинг-ферму, деятельность которой нанесла ущерб на 10 млн рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

До этого в Бурятии нашли «КамАЗ», который использовали как ферму для майнинга криптовалюты. Ферма была подключена к 10-киловольтной линии электропередачи. Энергетики заметили незаконное потребление мощностей и вызвали правоохранителей.

Ранее в Дагестане с помощью квадрокоптера нашли подпольную майнинг-ферму.