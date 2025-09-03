В Подмосковье подростки проехали зайцем до Мытищ и кинули камень в машиниста

В Подмосковье группа подростков — зацеперов проехалась на крыше электропоезда «Спутник», следовавшего от Лосиноостровской станции до Мытищ, а затем один из них бросил камень в кабину машиниста. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, дети успешно добрались до нужной станции, а затем слезли с крыши и «устроили засаду». Они дождались вагон и кинули прямо в кабину машиниста большой камень. По данным журналистов, никто не пострадал.

На обнародованных кадрах можно заметить, что на месте инцидента было три подростка. После того как один из них бросил камень, ребенок надел капюшон от кофты и ушел в сторону так, чтобы машинист не смог разглядеть его лицо.

О поиске несовершеннолетних не сообщалось. Официальных комментариев от представителей правопорядка по факту инцидента не поступало.

Другой случай произошел в Софии. 2 сентября подростки угнали трамвай и устроили крушение в момент, когда водитель трамвая отлучился за кофе. В результате аварии было повреждено семь автомобилей и разрушены две стены подземного перехода.

