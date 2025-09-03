Элитный круиз россиян с группой «Ленинград» сорвался из-за ареста российского миллионера в США

Элитный круиз россиян в Арктику отменили из-за ареста криптобизнесмена Юрия Гугнина в США. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Компания Гугнина выступала платежным посредником между французской Ponant и арендующим у нее лайнер российским туроператором TRVL. После ареста бизнесмена в США по обвинению в отмывании $530 млн преступно нажитых доходов Ponant отменила поездку. Теперь TRVL подала иск к Ponant, в котором утверждается, что компания не вернула российской фирме $5,8 млн из общей стоимости фрахта $8,5 млн. Всего TRVL требует у Ponant $7 млн.

Круизный лайнер Ponant Le Commandant Charcot с россиянами должен был отправиться с архипелага Шпицберген на географический Северный полюс с экипажем в 215 человек и 245 пассажирами. На борту лайнера должна была звучать живая музыка. Среди приглашенных исполнителей значилась эпатажная группа «Ленинград», утверждается в публикации.

Ранее режиссер Андреасян и его супруга Моряк заявили, что попали в шторм в круизе.