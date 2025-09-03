Пьяный россиянин посадил пятилетнего сына на колени и катал на «Ниве»

В Марий Эл пьяный отец посадил пятилетнего сына на колени и прокатил на «Ниве»

В Марий Эл правоохранители задержали 47-летнего нетрезвого водителя, который катал на авто сына-дошкольника. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Нарушитель катал пятилетнего сына на своей «Ниве» по поселку Сернур. Госавтоинспекторы остановили авто, чтобы проверить водителя и увидели у него на коленях ребенка.

«У мужчины имелись внешние признаки опьянения, а проведённое освидетельствование подтвердило, что он нетрезв», ― рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

В отношении водителя были составлены административные протоколы за нетрезвую езду, непристегнутый ремень, нарушение правил перевозки детей, отсутствие полиса ОСАГО.

Машину мужчину забрали на специализированную стоянку. Также мужчину привлекут к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее в Магнитогорске на видео сняли пятилетнего ребенка за рулем Lada Priora.