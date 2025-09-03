Центр знаний «Машук» запустил онлайн-платформу для педагогов

Центр знаний «Машук» в честь начала учебного года представил масштабную онлайн-платформу «Цифровой Машук», сообщает пресс-служба организации.

Теперь педагоги, преподаватели, наставники и студенты российских вузов смогут участвовать в образовательных программах центра, не покидая своих регионов.

За три года работы центр знаний повысил квалификацию более 45 тыс. слушателей из 89 регионов России и 52 зарубежных стран. Запуск новой цифровой платформы стал ответом на запрос участников из отдаленных территорий, которые стремятся освоить современные методики и стать частью всероссийского сообщества выпускников центра.

Гендиректор центра знаний «Машук», заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Антон Сериков отметил, что платформа объединяет лучшие практики и методики центра.

«Сегодня слушателям уже доступны на платформе четыре авторских курса. До конца года мы разработаем еще два онлайн-курса, обучив более 30 тыс. человек. Уверен, цифровая платформа позволит нашим участникам получить актуальные знания, навыки и найти единомышленников», — отметил он.

Курс «Инструменты наставника. Школа» основан на флагманской программе центра. Он предоставляет педагогам современный арсенал инструментов для воспитательной работы, включая использование искусственного интеллекта и цифровых продуктов. В создании курса приняли участие представители федеральных органов власти, технологических компаний и начинающие педагоги.

Для первокурсников профильных факультетов предназначен курс «Введение в спефессию». Обучение строится на реальных историях успеха, интервью с министром просвещения РФ и победителями профессиональных конкурсов.

Курс «Патриотизм: от воспитания к действиям в цифровую эпоху» предлагает инструменты для формирования духовно-нравственных ценностей у молодежи. Его разработали для учителей школ, инструкторов военно-патриотических центров и руководителей волонтерских организаций.

Четвертый курс «Педагогический марафон: погружение в профессию» направлен на поддержку молодых специалистов в период профессиональной адаптации. Слушателям доступны мини-лекции от экспертов центра и партнеров. После завершения курса участники получат бонусы от команды «Машука».

«Сегодня мир стремительно меняется под влиянием глобальных вызовов, передовых технологий, новых образовательных стандартов. Однако во всех этих процессах главное остается неизменным, а именно то, что учитель – это сердце школы», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.