Количество адресов с обнаруженными обломками БПЛА на Кубани выросло до семи

В Краснодарском крае еще по четырем адресам обнаружили обломки БПЛА
Shutterstock

В Красноармейском районе Краснодарского края еще по четырем адресам обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Уточняется, что никто не пострадал. На месте работают специальные и экстренные службы.

«Из-за падения обломков БПЛА в хуторе Трудобеликовском в трех домах повреждены окна, на одном участке – хозпостройки, также пострадали три автомобиля», — говорится в публикации.

Всего в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в Красноармейском районе обломки беспилотников были найдены по семи адресам. Создана комиссия по оценке причиненного ущерба.

Утром 3 сентября министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 23:00 до 7:00 (мск) перехватили 105 БПЛА ВСУ над регионами России.

Военные сбили 20 украинских беспилотников над Ростовской областью, 24 — над Брянской областью, 20 — над Краснодарским краем, 10 — над Калужской областью, 8 — над Крымом, 2 — над акваторией Азовского моря и 1 — над Смоленской областью.

Ранее российский оператор FPV-дрона повторил трюк Люка Скайуокера в зоне СВО.

