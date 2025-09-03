Россиянам раскрыли секреты быстрой уборки в квартире

Некоторые секреты помогут быстрее и эффективнее проводить уборку в квартире. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, например, уксусная вода поможет очистить микроволновую печь, если поставить миску с ней внутрь и включить технику на максимальную мощность на пять минут. После этого размягченную грязь можно будет просто протереть. Кофейная гуща может помочь в борьбе с неприятными запахами, например, в холодильнике или шкафчике для обуви, добавили специалисты. Для очищения духового шкафа можно смочить дно, посыпать на загрязнения соль и включить духовку на 50 градусов.

«Когда соль станет коричневой, выключите ее. Дайте духовке остыть, затем сметите соль и протрите влажной тканью», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что привычка убирать не только пыль, но и все лишние вещи во время уборки поможет дольше поддерживать чистоту и уют дома. По их словам, это поможет облегчить интерьер и создать ощущение свободы. Они также советуют использовать разные текстуры в интерьере.

Ранее россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время.