Родителей метателей арбузных корок по подъезду привлекли к ответственности

В Орске полиция установила личности несовершеннолетних хулиганов, которые забросали арбузными корками входную дверь подъезда и домофон. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Оренбуржья.

Инцидент произошел у дома №103А по проспекту Ленина. Как установили правоохранители, ночью группа подростков пришла к подъезду и метала по двери и крыльцу арбузные корки, после чего все мальчики скрылись.

С помощью записи с камер видеонаблюдения сотрудники МВД нашли нарушителей общественного порядка и наказали их родителей — выписали административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей.

«Выяснилось, что двое подростков уже не первый раз попадают в поле зрения полицейских и ранее их родители уже привлекались к административной ответственности», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что передали информацию о случившемся в комиссию по делам несовершеннолетних.

