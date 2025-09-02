Сын главы МВД Колокольцева пожаловался на бывшую супругу, забравшую детей

Сын министра внутренних дел России Владимира Колокольцева заявил в интервью mk.ru, что его бывшая жена Кристина незаконно изолировала от него детей и планирует уехать с ними в Чехию для получения там гражданства.

«Я хочу, чтобы мои дети росли в России, среди родных, говорили на родном языке и имели полноценное детство», – подчеркнул Александр Колокольцев.

Он рассказал, что его сыновей 8-ми и 5-ти лет бывшая супруга увезла в Дубай на постоянное место жительства. Сын главы МВД напомнил, что в апреле 2024 года московский Хамовнический суд постановил, что дети должны жить с ним в России. Вскоре после этого апелляционный суд Дубая подтвердил это решение, отказав Кристине в единоличной опеке.

Однако, несмотря на судебные решения, женщина продолжает воспитывать детей за границей самостоятельно. По словам Александра, его попытки наладить контакт через суды и адвокатов наталкиваются на препятствия. Некоторые встречи с детьми срывались, а на важные праздники, такие как Новый год и день рождения младшего сына, мать просто не дала ему увидеться с детьми. Вмешательство полиции Дубая и штрафы, по словам отца, не сильно изменили ситуацию.

