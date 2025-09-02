На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский подросток едва не отрубил себе кисть, перелезая через забор из профлиста

В Подмосковье юноша серьезно повредил руку, перелезая через забор из профлиста
Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Истринской больницы спасли руку 18-летнему молодому человеку, который получил серьезную травму, перелезая через забор из профлиста. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу с глубокой резаной раной правой руки. Ему диагностировали повреждения правого лучезапястного сустава, лучевой артерии, а также сухожилий сгибателей четырех пальцев и серединного нерва. После осмотра его направили на операцию.

«Врачи выполнили шов артерии, сшили поврежденные сухожилия и восстановили нерв», — поделился заведующий отделением травматологии и ортопедии больницы Денис Гараев, добавив, что вмешательство длилось три с половиной часа.

Медик отметил, что операция прошла успешно, после реабилитации функция руки практически восстановится.

Ранее школьник из Липецка едва не лишился четырех пальцев на руке при похожих обстоятельствах.

