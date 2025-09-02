Вторгнувшийся в Курскую область украинский боец стал фигурантом уголовного дела

СК РФ завел дело о теракте против бойца ВСУ, вторгнувшегося в Курскую область

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Георгия Каракулина, который в мае текущего года вторгся в Курскую область и препятствовал эвакуации мирного населения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, мужчина проходил службу в должности стрелка в воинской части А-4862 вооруженных формирований Украины.

«Он подозревается в совершении террористического акта на территории Курской области (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — говорится в заявлении.

Следователи установили, что Каракулин незаконно пересек российскую границу 15 мая 2025 года. При этом при себе он имел автомат АК-47 с боеприпасами к нему, а также ручные гранаты.

В тот же день солдат ВСУ занял наблюдательно-огневую позицию в районе поселка Краснооктябрьский в Курской области. После этого он начал принимать участие в незаконном удержании населенного пункта, запугивании мирных граждан и препятствовании их эвакуации.

Российские военнослужащие задержали Каракулина в ходе боевых действий, впоследствии передав его следственным органам. В настоящее время сотрудники СК РФ выясняют, кто из мирных жителей пострадал от действий фигуранта, а также фиксируют повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, специалисты устанавливают личности других участников преступлений и командиров ВСУ, отдававших приказы.

Ранее российский суд приговорил бойца ВСУ к 15 годам лишения свободы за теракт в Курской области.