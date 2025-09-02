Россиянам рассказали, какие психологические преимущества можно извлечь осенью

Осенью можно извлечь для себя множество психологических преимуществ. Это время года открывает уникальные возможности для личностного роста, сообщила в беседе с РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Это время года предлагает уникальные возможности для саморефлексии и самосознания, так как осень символизирует перемены и переходы», — отметила специалист.

По ее словам, осень особенно благоприятна для постановки целей и переосмысления жизненных приоритетов. Прогулки по осенним паркам и лесным массивам, созерцание живописных пейзажей способствуют релаксации и улучшению настроения.

Также осенний сезон является идеальным временем для начала новых хобби, таких как чтение, рукоделие или кулинария, добавила она.

До этого Крашкина говорила, что упадок сил осенью часто связан с сокращением светового дня, уменьшением количества солнечного света и изменением погодных условий.

Чтобы поддерживать эмоциональное равновесие, она посоветовала включать в свой распорядок дня больше активностей на свежем воздухе, особенно в солнечные дни. Кроме того, особое внимание следует уделить сбалансированному питанию. В осенний рацион важно включать продукты, богатые витамином В, магнием и омега-3 жирными кислотами.

